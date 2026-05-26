Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Erfolgreiche Teilnahme am 1. Ulmer Münsterturmlauf

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Konstanz (ots)

Vier Läufer der Feuerwehr Konstanz nahmen am 1. Ulmer Münsterturmlauf teil und konnten wieder mit sehr starken Leistungen überzeugen. Der 1. Ulmer Münsterturmlauf wurde 2026 das erste mal ausgerichtet und forderte am 22.05.2026 über 150 Teilnehmer heraus, die schnellste Zeit auf den Ulmer Münsterturm hoch zu laufen. Natürlich unter Atemschutz und vollständiger Feuerwehr Schutzkleidung.

Die besondere Herausforderung dieses Wettbewerbs bestand darin, dass alle Teilnehmer im Einzelstart antraten. Dadurch musste sich jeder Läufer seine Kräfte und sein Tempo selbstständig einteilen. Der Start erfolgte im Abstand von jeweils 30 Sekunden. Die Strecke führte über insgesamt 560 Stufen und 102 Höhenmeter durch das enge Treppenhaus des Ulmer Münsters. Die überwiegend als Wendeltreppe ausgeführte Strecke sowie schmale Verbindungsgänge zwischen den Treppenabschnitten erschwerten das Überholen deutlich. Zusätzlich stellten unterschiedlich hohe und tiefe Stufen eine besondere Herausforderung dar, da kein gleichmäßiger Laufrhythmus gefunden werden konnte. Trotz dieser anspruchsvollen Bedingungen und eines starken Teilnehmerfeldes mit 156 gewerteten Läufern aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland erzielten die Konstanzer Teilnehmer hervorragende Ergebnisse:

- Ferdinand Oser belegte mit einer Zeit von 4:49,2 Minuten den 1. Platz - Sven Reuter erreichte mit 5:47,2 Minuten den 5. Platz - Tim Schaffert belegte mit 6:44,9 Minuten den 36. Platz - Andreas Wilhelm folgte mit 6:46,0 Minuten auf dem 39. Platz

Mit diesen Platzierungen unterstrichen die Läufer der Feuerwehr Konstanz erneut ihre Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen Wettkämpfen. Ein besonderer Dank gilt der Feuerwehr Konstanz und des Fördervereins der Feuerwehr für die Unterstützung der Teilnehmer.

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