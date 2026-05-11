Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Vier erste Plätze beim 3. Schonacher Schanzenlauf für die Konstanzer Feuerwehr

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, nahm die Feuerwehr Konstanz mit mehreren Teams am 3. Schonacher Schanzenlauf an der Langenwaldschanze in Schonach teil. Die anspruchsvolle Strecke führte über 636 Stufen und 112 Höhenmeter, was vergleichbar mit dem Aufstieg eines Gebäudes mit etwa 42 Stockwerken ist.

Die Feuerwehr Konstanz war mit insgesamt drei Teams in verschiedenen Konstellationen und Kategorien vertreten. Gestartet wurde unter anderem in den Wertungen "Feuerwehr mit PA" sowie "Feuerwehr ohne PA". In letzterer Kategorie wird die komplette Feuerwehrausrüstung inklusive Atemschutzgerät getragen, jedoch ohne Atemschutzmaske und Flammschutzhaube.

Die Teams der Feuerwehr Konstanz konnten dabei hervorragende Ergebnisse erzielen und erreichten in nahezu allen gestarteten Kategorien den ersten Platz:

Johanna Györffy / Stefanie Hägele

Altersklasse "Mädels" Zeit: 8:51 Minuten 1.Platz von 8 Teams

Johanna Györffy / Florian Mündlein

Altersklasse "Pärchen" Zeit: 6:24 Minuten 1.Platz von 32 Teams

Ferdinand Oser / Sven Reuter

Altersklasse "Mannsbilder" Zeit: 5:31 Minuten 1.Platz von 28 Teams

Ferdinand Oser / Sven Reuter

Kategorie "Feuerwehr ohne PA" Zeit: 5:53 Minuten 1.Platz von 14 Teams

Tim Schaffert / Florian Mündlein

Altersklasse "Burschen" Zeit: 6:44 Minuten 10. Platz von 141 Teams

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Ferdinand Oser und Sven Reuter, die mit ihrer Zeit die schnellste Gesamtzeit aller gestarteten Teams erreichten und sich damit unter insgesamt rund 300 Teams den Gesamtsieg sichern konnten.

Die Feuerwehr Konstanz gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diesen hervorragenden sportlichen Leistungen!

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell