Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Grenzüberschreitende Übung am Bodenseeforum

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Konstanz (ots)

Am 15.06.2026 führten die Abteilungen Petershausen und Altstadt der Feuerwehr Konstanz gemeinsam mit der Sondereinheit Führungsunterstützung sowie der Feuerwehr Kreuzlingen (CH) eine gemeinsame Übung im Bodenseeforum durch.

Angenommen wurde ein Brand in der Tiefgarage des Bodenseeforums. Der dabei entstandene Rauch breitete sich in die Räumlichkeiten der im Gebäude untergebrachten IHK sowie in den Veranstaltungs- und Bürobereich aus.

Aufgrund der Größe des Objekts wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Die Feuerwehr Kreuzlingen übernahm die Brandbekämpfung in der Tiefgarage. Zeitgleich führte die Abteilung Petershausen die Menschenrettung sowie die Durchsuchung der betroffenen Bereiche über den Haupteingang durch. Die Abteilung Altstadt rettete Personen über die Drehleiter an der Gebäuderückseite und kontrollierte die oberen Geschosse auf weitere betroffene Personen.

Im Verlauf der Übung konnten insgesamt 14 Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Drei Personen wurden dabei über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zur Entrauchung der Tiefgarage setzte die Feuerwehr Kreuzlingen einen Großlüfter ein. Dadurch konnten die Sichtverhältnisse innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert werden, sodass die Übung nach knapp einer Stunde erfolgreich beendet werden konnte.

Im Rahmen der Nachbesprechung wurden kleinere Verbesserungspotenziale festgestellt, die nun in das Sicherheitskonzept des Bodenseeforums einfließen sollen, um die Sicherheit aller Gäste und Mitarbeitenden weiter zu erhöhen.

Angesichts zunehmender Anforderungen durch Großschadenslagen wie beispielsweise Extremwetterereignisse und andere Krisenszenarien kommt der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes eine besondere Bedeutung zu. Die Übung verdeutlichte dabei die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte über Organisations- und Landesgrenzen hinweg.

Unser Dank gilt der IHK sowie dem Bodenseeforum für die Bereitstellung des Übungsobjekts und die Unterstützung bei der Durchführung der Übung.

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