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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen
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Homburg (ots)

Seit dem 06.08.2026 gegen 19:30 Uhr ist der Jugendliche Kris Recktenwald aus seiner Homburger Wohngruppe abgängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Unglücksfall zugestoßen sein oder er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Im Falle seines Antreffens wird gebeten, die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) oder jede andere Polizeidienststelle zu verständigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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