POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen
Homburg (ots)
Seit dem 06.08.2026 gegen 19:30 Uhr ist der Jugendliche Kris Recktenwald aus seiner Homburger Wohngruppe abgängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Unglücksfall zugestoßen sein oder er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Im Falle seines Antreffens wird gebeten, die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) oder jede andere Polizeidienststelle zu verständigen.
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