POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Bexbach (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 13:44 Uhr, kommt es auf einer Wiesenfläche, in der Verlängerung der Straße "Am Kirchberg" in 66450 Bexbach, aufgrund bislang unbekannter Ursache zum Brand. Begünstigt durch die Witterungsverhältnisse breitet sich dieser über eine Fläche von circa 5 Hektar aus. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Hilfe von ansässigen Bauern konnte ein Übergreifen auf das ...

mehr