Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz hinter dem Peek & Cloppenburg

Homburg (ots)

Am 04.08.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:30 bis 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz zwischen der Kaiserstraße und der Uhlandstraße (Hinter dem Peek & Cloppenburg) in 66424 Homburg. Ein schwarzer VW mit Kreiskennzeichen "KUS" parkte auf dem o.g. Parkplatz. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten VW beim ein/-oder aussteigen. Im Anschluss verließ der Verursacher die Örtlichkeit ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen

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