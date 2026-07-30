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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in Homburg

Homburg (ots)

Am 30.07.2026 kam es in der Zeit von 10:05 Uhr bis 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Straße "Am Vierherrenwald" in Homburg. Ein schwarzer BMW mit Homburger Kreiskennzeichen parkte auf dem Parkplatz vor der Praxis. Bei dem Versuch ein- oder auszuparken, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem o.g. PKW. Er verließ danach die Örtlichkeit ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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