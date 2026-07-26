Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Exhibitionist in Homburg

Homburg (ots)

Am 24.07.2026, gegen 10:35 Uhr wurden Passanten in der Ringstraße im Bereich der dortigen Fußgängerunterführung von einem nackten Mann belästigt. Dieser hatte sich offensichtlich gänzlich ausgezogen und trug seine Kleidung in der Hand. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Augenzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzten.

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