Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Trampolin in Kirkel- Altstadt

Kirkel (ots)

In der Zeit vom 19.07.2026 gegen 20:00 Uhr bis 21.07.2026 gegen 20:45 Uhr wurde durch einen bislang unbekannteren Täter ein vollständig, hüfthohes, umzäuntes Grundstück in der Dürerstraße betreten und ein dort befindliches Trampolin auf einen unmittelbar neben dem Grundstück liegenden Spielplatz verbracht. Hierdurch wurde das Trampolin beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

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