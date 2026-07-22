Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brennender Abfalleimer am Jägersburger Weiher

Homburg (ots)

Am 20.07.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es zum Brand eines Abfalleimers im Bereich der Liegewiese des Brückweihers, unweit des dortigen Multifunktionsfelds, in Homburg-Jägersburg. Durch die Feuerwehr Homburg konnte der Brand rasch abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Vegetation verhindert werden. An dem Abfallgefäß entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ersichtlich, dass vermutlich ein unsachgemäß entsorgter und nicht gänzlich erkalteter Einweggrill brandursächlich war.

Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass besagter Einweggrill zuvor von einer Gruppe Jugendlicher entsorgt worden sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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