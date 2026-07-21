POL-HOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L118 in Homburg-Jägersburg
Homburg (ots)
Am 20.07.2026, gegen 18:15 Uhr, kommt es auf der L118 am Ortseingang von Homburg-Jägersburg zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit überfährt der Fahrer eines 5er BMW eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel. Hierbei kommt es zur Kolli-sion mit einem Verkehrsschild sowie einem Baum. Durch das Unfallgeschehen werden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt.
Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Das Ver-kehrsschild und der Baum werden ebenfalls beschädigt.
Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen nicht verwickelt.
Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L 118 im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.
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