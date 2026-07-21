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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L118 in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am 20.07.2026, gegen 18:15 Uhr, kommt es auf der L118 am Ortseingang von Homburg-Jägersburg zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit überfährt der Fahrer eines 5er BMW eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel. Hierbei kommt es zur Kolli-sion mit einem Verkehrsschild sowie einem Baum. Durch das Unfallgeschehen werden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Das Ver-kehrsschild und der Baum werden ebenfalls beschädigt.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen nicht verwickelt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L 118 im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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