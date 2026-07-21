Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrzeugbrand in Bexbach-Kleinottweiler

Bexbach (ots)

Am 19.07.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es zum Brand eines geparkten Opel Insigna mit HOM-Kreiskennzeichen auf dem P&R Parkplatz der BAB 6, Anschlussstelle Homburg. Durch die Feuerwehren aus Kleinottweiler und Bexbach Mitte konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob der Brand durch einen technischen Defekt oder menschliches Handeln entstand. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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