Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg/Ortsteil Erbach

Homburg OT Erbach (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg/Ortsteil Erbach

Am 23.07.2026 um ca. 05:08 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter mit seinem E-Scooter an insgesamt zwei weiße PKW der Marke Mercedes-Benz, welche vor einem Anwesen in der Cranachstraße in Homburg/Erbach nebeneinander geparkt waren. Der Täter entwendet zunächst aus dem unverschlossenen PKW eine Geldbörse. Weiter gelangt er auf bislang unbekannte Art und Weise (ohne Beschädigungen zu verursachen) in den Innenraum des danebenstehenden, verschlossenen PKW und entwendet eine hochwertige Sonnenbrille.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

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