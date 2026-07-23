Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus Friedhof Mandelbachtal-Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

In der Zeit vom 21.07.2026 auf 22.07.2026 kam es auf dem Friedhof in Mandelbachtal-Ommersheim zu Vandalismus an der Grabstätte eines Kindes.

Das mit Spielzeug und Dekorationsartikeln verzierte Grab wurden durch Inbrandsetzen der vorgenannten Gegenstände beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de oder dem Polizeirevier Blieskastel telefonisch unter der 06842-9270 bzw. per E-Mail prev-blieskastel@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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