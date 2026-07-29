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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach mutmaßlichem Gleitschirmabsturz in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 29.07.2026, gegen 09:30 Uhr, schilderten zwei Anwohner aus Oberbexbach ihre Wahrnehmung, wonach sie über dem Wald einen in Richtung Boden trudelnden Gleitschirm beobachtet hätten. Da von einem möglichen Absturz eines Gleitschirm- oder auch Fallschirmspringers ausgegangen wurde, erfolgte zunächst eine visuelle Absuche durch den Rettungshubschrauber Christoph 16 mit negativem Ergebnis. In der Folge wurden die Waldgebiete zwischen Hangard, Frankenholz, Münchwies und Oberbexbach mittels Drohnen und Flächensuchhunden abgesucht. Da letzten Endes weder eine Absturzstelle noch Hinweise auf eine verletzte Person gewonnen werden konnten wurden die Suchmaßnahmen gegen 16:30 Uhr eingestellt. Im Einsatz befanden sich 5 Kommandos der Polizei, drei Teams der Diensthundestaffel, eine Drohneneinheit der Bereitschaftspolizei, eine Drohneneinheit der Bundespolizei sowie 8 Teams Flächensuchhunde des DRK.

Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts können der Polizeiinspektion Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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