POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Webenheim
Blieskastel (ots)
Am 25.05.2026, zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Straße "Bauernfestweg" in Webenheim zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dort geparkten Fiat 500 (Farbe: rosa) mit HOM-Kreiskennung. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
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