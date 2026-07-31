Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandgeschehen entlang der Bahnstrecke von St. Ingbert (Rohrbach) nach Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 16:45 Uhr ereigneten sich entlang der Bahnstrecke von Rohrbach nach Homburg eine Vielzahl von kleineren Brandgeschehen am und im Bereich des Gleiskörpers. Konkret brannte es stets im Begleitgrün des Gleiskörpers.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war vermutlich ein Güterzug mit teils feststehender Bremse brandursächlich.

Unmittelbarer Personenschaden entstand durch das Brandgeschehen nicht. Der Sachschaden entstand an mehreren, erdgebundenen Kabeln, zugehörig zum Gleisbereich.

Die konkreten Schadenshöhe kann derzeit noch nicht geschätzt werden.

Aufgrund merklicher Rauchentwicklung an der L119, zwischen Limbach und Homburg, musste die Bahnstrecke von ca. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die hohe Anzahl der Brandgeschehen führte zu einem erhöhten Kräftebedarf von Feuerwehr und Polizei, sowie zu einem entsprechenden, öffentlichkeitswirksamen Einsatzgeschehen.

Neben den polizeilichen Kräften waren mehrere Feuerwehren, unter anderem Zweibrücken, Kirkel, Blieskastel sowie Bexbach-Mitte im Einsatzgeschehen eingebunden. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt.

Die Abarbeitung des Einsatzgeschehen dauerte ca. vier Stunden und wurde gegen 19:30 Uhr beendet.

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