PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandgeschehen entlang der Bahnstrecke von St. Ingbert (Rohrbach) nach Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, gegen 16:45 Uhr ereigneten sich entlang der Bahnstrecke von Rohrbach nach Homburg eine Vielzahl von kleineren Brandgeschehen am und im Bereich des Gleiskörpers. Konkret brannte es stets im Begleitgrün des Gleiskörpers.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war vermutlich ein Güterzug mit teils feststehender Bremse brandursächlich.

Unmittelbarer Personenschaden entstand durch das Brandgeschehen nicht. Der Sachschaden entstand an mehreren, erdgebundenen Kabeln, zugehörig zum Gleisbereich.

Die konkreten Schadenshöhe kann derzeit noch nicht geschätzt werden.

Aufgrund merklicher Rauchentwicklung an der L119, zwischen Limbach und Homburg, musste die Bahnstrecke von ca. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die hohe Anzahl der Brandgeschehen führte zu einem erhöhten Kräftebedarf von Feuerwehr und Polizei, sowie zu einem entsprechenden, öffentlichkeitswirksamen Einsatzgeschehen.

Neben den polizeilichen Kräften waren mehrere Feuerwehren, unter anderem Zweibrücken, Kirkel, Blieskastel sowie Bexbach-Mitte im Einsatzgeschehen eingebunden. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt.

Die Abarbeitung des Einsatzgeschehen dauerte ca. vier Stunden und wurde gegen 19:30 Uhr beendet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 13:43

    POL-HOM: Flächenbrand einer Wiesenfläche in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 13:44 Uhr, kommt es auf einer Wiesenfläche, in der Verlängerung der Straße "Am Kirchberg" in 66450 Bexbach, aufgrund bislang unbekannter Ursache zum Brand. Begünstigt durch die Witterungsverhältnisse breitet sich dieser über eine Fläche von circa 5 Hektar aus. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Hilfe von ansässigen Bauern konnte ein Übergreifen auf das ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 15:02

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in Homburg

    Homburg (ots) - Am 30.07.2026 kam es in der Zeit von 10:05 Uhr bis 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Straße "Am Vierherrenwald" in Homburg. Ein schwarzer BMW mit Homburger Kreiskennzeichen parkte auf dem Parkplatz vor der Praxis. Bei dem Versuch ein- oder auszuparken, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 17:11

    POL-HOM: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach mutmaßlichem Gleitschirmabsturz in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 29.07.2026, gegen 09:30 Uhr, schilderten zwei Anwohner aus Oberbexbach ihre Wahrnehmung, wonach sie über dem Wald einen in Richtung Boden trudelnden Gleitschirm beobachtet hätten. Da von einem möglichen Absturz eines Gleitschirm- oder auch Fallschirmspringers ausgegangen wurde, erfolgte zunächst eine visuelle Absuche durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren