Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Flächenbrand einer Wiesenfläche in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 13:44 Uhr, kommt es auf einer Wiesenfläche, in der Verlängerung der Straße "Am Kirchberg" in 66450 Bexbach, aufgrund bislang unbekannter Ursache zum Brand. Begünstigt durch die Witterungsverhältnisse breitet sich dieser über eine Fläche von circa 5 Hektar aus. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Hilfe von ansässigen Bauern konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohn- und Walgebiet verhindert und der Brand gelöscht werden. Insgesamt war die Feuerwehr Bexbach, Münchwies und Limbach mit 35 Einsatzkräften über 4 Stunden im Einsatz. Durch den Brand wurden ein angrenzender Holzunterstand und ein Heuanhänger beschädigt. Zudem wurden durch die Feuerwehr im Rahmen der Löschmaßnahmen Stacheldrahtzäune beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Gefahr für Tiere oder Menschen bestand nicht.

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