Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz

6. Nachtragsmeldung Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat inzwischen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bei den Befragungen und Vernehmungen stellte sich heraus, dass mehrere Personen am Montagmorgen die Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Darüber hinaus gibt es Augenzeugen, die den von der Polizei vorerst rekonstruierten Ablauf bestätigen. Der 33 Jahre alte Mann soll am Morgen mit einem Toyota in der Louis-Pasteur-Straße geparkt haben, bevor es in der Händelstraße zu dem Angriff auf die 36-jährige Ukrainerin gekommen war. Wie inzwischen bekannt wurde, waren die beiden früher ein Paar. Nach der Trennung war auch die Polizei involviert, wobei es um Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede und Stalking ging - auch gegenseitig. In dem durch die Polizei beschlagnahmten Toyota konnten die Ermittler eine weitere Schusswaffe auffinden. Woher der 33-Jährige die beiden Schusswaffen hatte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell