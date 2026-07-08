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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Helpsen/Kirchhorsten - E-Scooterdiebstahl am Bahnhof Kirchhorsten - Zeugenaufruf

Helpsen/Kirchhorsten (ots)

(MAH) Im Laufe des Montags (06.07.2026) kam es am Bahnhof Kirchhorsten zu einem E-Scooterdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 11:40 Uhr und 16:15 Uhr den gesicherten E-Scooter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten am Bahnhof in Kirchhorsten beobachtet haben, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722-28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Katharina Mahrenholtz
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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