Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Helpsen/Kirchhorsten - E-Scooterdiebstahl am Bahnhof Kirchhorsten - Zeugenaufruf
Helpsen/Kirchhorsten (ots)
(MAH) Im Laufe des Montags (06.07.2026) kam es am Bahnhof Kirchhorsten zu einem E-Scooterdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 11:40 Uhr und 16:15 Uhr den gesicherten E-Scooter.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten am Bahnhof in Kirchhorsten beobachtet haben, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722-28940 zu melden.
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