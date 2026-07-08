Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Beschädigungen an einem Pkw

Stadthagen (ots)

(MAH) In der Zeit von Montag, dem 06.07.2026, gegen 16:00 Uhr, bis zum Dienstag, den 07.07.2026, gegen 14:15 Uhr, kam es im Striegauer Weg auf Höhe der Hausnummer 3 zu einer Beschädigung an einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes CLA. Der Mercedes wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft an der hinteren linken Tür in Form von großflächigen Lackkratzern beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wurde vorläufig auf rund 5000 Euro geschätzt.

Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit, ob es sich um eine Sachbeschädigung oder eine Verkehrsunfallflucht handelt.

Zeugenaufruf: Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Striegauer Weg gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen

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