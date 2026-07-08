Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht am Landkreisgebäude - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Montagnachmittag, dem 06.07.2026, 16:00 Uhr, und Dienstagmorgen, dem 07.07.2026, 07:00 Uhr, ereignet hat.

Eine Mitarbeiterin des Landkreises Nienburg stellte zu Dienstbeginn eine Beschädigung an einem Absperrpoller fest, der sich vor dem Eingang A des Landkreisgebäudes in der Weserstraße 17 befindet. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen den Poller und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Weserstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell