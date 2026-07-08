Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Linienbus blockiert Fahrbahn

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07./08.07.2026) gegen 1.50 Uhr wurde der Polizei Nienburg ein an der Bahnhofstraße Höhe Bahnhof querstehender Linienbus gemeldet, der die Fahrbahn blockierte.

Vor Ort ergab sich für die Einsatzkräfte ein nicht alltägliches Bild: Der 69-jährige Busfahrer war bei dem Versuch, den Bus zu wenden, mit dem Bordstein kollidiert. Daraufhin entstand Schaden am Fahrzeugheck und Unterboden, der zu einem Ausfall der Elektronik führte. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden am Bus wurde vorläufig auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

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