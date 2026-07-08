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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrraddiebstahl aus Carport

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, dem 06.07.2026, 17:30 Uhr, und Dienstagnachmittag, dem 07.07.2026, 16:20 Uhr, kam es in Nienburg zu einem Fahrraddiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein grünes Damen-Pedelec der Marke Gazelle aus einem Carport in der Straße "Am Alten Krug". Das hochwertige E-Bike war zum Zeitpunkt der Tat mit einem Speichenschloss gesichert. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.050 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich "Am Alten Krug" beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Auch Anwohnende in der Nachbarschaft, die auf vorhandenen privaten Kameraüberwachungen verdächtige Beobachtungen feststellen, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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