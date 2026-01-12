Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht an Kreuzung Rühlerfeld

Süd-Nord-Straße - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montag, dem 12.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr an der Kreuzung Rühlerfeld / Süd-Nord-Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen zwei Ampelanlagen sowie ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

