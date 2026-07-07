Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt

Nienburg (ots)

(MAH) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am 06.07.2026 gegen 15:50 Uhr am Bürgermeister-Stahn-Wall (Ecke Ernst-Thoms-Platz) zugetragen haben soll. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll eine bislang unbekannte, männliche Person mit einem alten Herrenfahrrad mit einem Gegenstand, der als Pfefferspraypistole beschrieben wurde, mehrfach eine Flüssigkeit in eine Personengruppe gesprüht haben. Bei der Personengruppe soll es sich um einen 21-jährigen Nienburger und um zwei Männer mit zwei Kindern gehandelt haben.

Der 21-jährige hat die Wirkung des Pfeffersprays erst nach einer zeitlichen Verzögerung beim Abwaschen der Substanz in Form eines starken Brennens festgestellt. Daraufhin informierte er die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männliche Person - schlanke Statur - kurze, blonde Haare - Ziegenbart - ca. 20 bis 30 Jahre alt - deutsches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer Cappy - Bauchtasche - graue Einkaufstüte

Weitere Opfer haben sich bislang nicht gemeldet.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Bürgermeister-Stahn-Walls gemacht haben oder Hinweise zu der Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nienburg unter 05021/92120 in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden die beiden oben beschriebenen Männer gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden.

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