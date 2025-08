POL-E: Mülheim an der Ruhr: 58-Jähriger schwerstverletzt auf Gehweg aufgefunden - Mordkommission eingerichtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Am Freitagmorgen (1. August) fand eine Passantin einen 48-jährigen schwer verletzten Radfahrer an der Wedauer Straße vor. Die Polizei bittet dringend Ersthelfer und Zeugen sich zu melden. Gegen 9:20 Uhr fand eine Zeugin den Radfahrer in einem Waldgebiet an der Wedauer Straße in der Nähe des Nachbarsweg. Da der Mann verletzt auf dem ...

