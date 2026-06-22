Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl

Saarbrücken (ots)

Am frühen Samstagmorgen überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Kontrollen an der Binnengrenze im Bereich der BAB 6 - Goldene Bremm einen aus Frankreich kommenden PKW. Hierbei erweckte der Fahrer des mit insgesamt vier Franzosen besetzten Fahrzeugs aufgrund seiner verwaschenen Sprache die Aufmerksamkeit der Beamten. Im Laufe der anschließend durchgeführten Fahndungsabfrage wurde festgestellt, dass der 34-jährige durch die französischen Behörden mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Vorgeworfen wird ihm illegaler Drogenhandel sowie die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Hiervon unabhängig kam im Rahmen der weiteren Kontrolle einiges mehr an Tageslicht. Der Peugeot war als gestohlen gemeldet und die angebrachten Kennzeichen stimmten nicht mit der Identifizierungsnummer des Fahrzeugs überein, denn auch sie waren entwendet. Damit einhergehend bestand für das Auto kein gültiger Versicherungsschutz. Desweiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte den Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmittelm und Alkohol. Der Fahrzeugführer wird sich daher wegen einer Vielzahl weiterer Delikte verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Sicherstellung der Auslieferung nach Frankreich in die JVA Saarbrücken eingeliefert. Bei der Durchsuchung des PKW kam dann auch noch 940 Euro gestückeltes Bargeld zum Vorschein, welches nach übereinstimmenden Aussagen der Fahrzeuginsassen dem Beifahrer zuzuordnen sei. Bei dessen Durchsuchung fanden die Beamten dann auch eine geringe Menge BTM, so dass er wegen der unerlaubten Einfuhr von Cannabis beanzeigt wurde. Danach konnte der 21-Jährige die Dienststelle verlassen. Gleiches galt für einen 32-Jährigen, der auf dem Rücksitz saß, denn auch bei ihm wurde eine geringe Menge BTM aufgefunden.

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