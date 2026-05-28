Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Nach Leistungserschleichung - 22-Jähriger leistet Widerstand mit Teppichmesser

Saarbrücken (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen (27. Mai 2026) gegen 10:45 Uhr ohne Zugticket von Merzig nach Saarbrücken gefahren und hat im Anschluss Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 22-jährige deutsche Staatsangehörige nach Einstieg am Bahnhof Merzig im Zug kontrolliert, als er gegenüber dem Zugbegleiter keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.

Nachdem eine Streife der Bundespolizei beim Halt in Saarbrücken hinzugezogen wurde, leistete er im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Er zog während der Personenkontrolle ein Teppichmesser aus seiner Hosentasche und drohte mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten, ohne diese zu verletzen.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Leistungserschleichung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

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