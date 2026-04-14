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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 85-Jährige nach Kollision mit Bus schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. April 2026) gegen 15:40 Uhr überquerte eine 85-jährige Krefelderin die Forstwaldstraße mit ihrem Fahrrad. Sie schob ihr Rad über die Querungshilfe bis zum dortigen Fahrradweg auf der Seite der Sparkasse und wurde anschließend von einem vorbeifahrenden Linienbus erfasst. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ein geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die Sicherung der Spuren an der Unfallstelle. Die Forstwaldstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (120)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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