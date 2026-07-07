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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagmittag, den 06.07.2026, zwischen ca. 12.30 Uhr und 12.38 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz am Schlossplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Media Markt Parkplatz geparkter schwarzer Leapmotor wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrertür in Form von Kratzern beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 350 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft aufgrund des kurzen Tatzeitraumes auf Hinweise. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/92120 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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