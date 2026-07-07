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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Rehburg-Loccum (ots)

(KEM) Am Montag, den 06.07.2026, gegen 12.30 Uhr ereignete sich an der B441 in Rehburg-Loccum ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 59-jährige Frau aus Rehburg-Loccum mit ihrem Mercedes die Rehburger Straße und beabsichtigte nach links in die Straße "Auf der Horst" einzubiegen. Zu gleicher Zeit fuhr hinter ihr ein 23-jähriger Petershäger mit einem Hyundai und setzte zum Überholvorgang an, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist, ob die 59-Jährige den Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig gesetzt hat bzw. ob dieser von dem nachfolgenden 23-Jährigen übersehen wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Personen wurden nicht verletzt. An den beiden PKW entstand jedoch vorläufig geschätzter Sachschaden i.H.v. ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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