Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Lindhorst - E-Scooterdiebstahl am Bahnhof in Lindhorst - Polizei sucht Zeugen
Lindhorst (ots)
(MAH)Im Laufe des Montags (06.07.2026) kam es am Bahnhof in Lindhorst zu einem E-Scooterdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr den E-Scooter am Parkplatz an der Bahnhofstraße. Dieser war zum Zeitpunkt des Diebstahls gesichert.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten am Parkplatz des Bahnhofs in Lindhorst beobachtet haben, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.
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