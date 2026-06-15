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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach Schmuckdiebstahl
Baustelle verwüstet

Hemer (ots)

Nach dem Diebstahl von Goldschmuck und einer Hubschrauberfahndung klickten am Freitagabend die Handschellen. Ein 59-Jähriger hatte Schmuck in einem Verkaufsportal angeboten und so potentielle Käufer auf den Plan gerufen. Das Duo erschien um 20.15 Uhr an seinem Wohnhaus in Deilinghofen und wollte mehrere tausend Euro vor Ort überweisen. Sie schnappten sich stattdessen jedoch den Schmuck und liefen schnell davon, der Verkäufer folgte den Männern mit seinem Pkw. Zeitgleich gingen Anrufe via Notruf ein. Anwohner meldeten Männer, die hektisch durch ihre Gärten liefen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm zunächst einen 21-jährigen Skoda-Fahrer aus Hagen fest. Er fuhr mit einem falschen Ausweis durch das Wohngebiet und schien ebenso die anderen Männer zu suchen. Wenig später dann im Bereich Piepersgarten: zwei auf die Beschreibung der Zeugen passende Männer konnten durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Duisburger und einen 19 Jahre alten Hagener. Der erbeutete Goldschmuck konnte ebenso aufgefunden werden. Nach den anschließenden kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Männer nach Prüfung möglicher Haftgründe entlassen. Diverse Beweismittel wurden sichergestellt. Nun schließt sich ein Strafverfahren wegen des Golddiebstahls an.

Am Höcklingser Weg haben Vandalen eine Baustelle umdekoriert. So wurden von Freitag auf Samstag offenbar Verkehrszeichen demontiert und eine mobile Toilette umgestoßen. Ebenso wurde eine Gasflasche in einen Bachlauf befördert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet unter 0237290990 Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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