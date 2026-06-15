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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rennradfahrer abgedrängt und verletzt: Polizei sucht flüchtigen Pkw

Meinerzhagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 4 sucht die Polizei nach einem flüchtigen Auto und dessen Fahrer. Ein Rennradfahrer kam durch ein riskantes Fahrmanöver zu Sturz und verletzte sich.

Der Unfall ereignete sich um 17.44 Uhr auf der K4 auf dem Streckenabschnitt zwischen Elminghausen und Schürfelde. Das Unfallopfer rief nicht die Polizei, sondern setzte seinen Weg fort und erstattete erst im Nachgang eine Online-Anzeige.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rennradfahrer die Kreisstraße, als ihm ein grauer Pkw entgegenkam. Das Auto drängte den Radfahrer so weit von der Fahrbahn ab, dass dieser die Kontrolle verlor und stürzte. Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Das flüchtige Kennzeichen ist bislang unbekannt, jedoch konnte das Opfer Angaben zum Fahrzeug und dem Fahrer machen:

Demzufolge soll es sich um einen grauen Pkw der "Golf-Klasse" gehandelt haben. Auffällig seien rot-goldene Verzierungen, Embleme oder Zierleisten am Fahrzeug gewesen. Diese könnten auf ein Modell der Marke Cupra hindeuten. Der Fahrer sei männlich und etwa 25 Jahre alt gewesen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem auffälligen grauen Pkw mit rot-goldenen Details geben können. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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