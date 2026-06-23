Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen - Pkw durchwühlt - Ladendiebe erwischt

Iserlohn (ots)

Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Montagnachmittag, 17 Uhr, wurde an der Dürerstraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige der Nutzerin auf. Kurz danach entdeckte die Nutzerin ihren Roller einige Straßen weiter an der Kindertagesstätte an der Ulrich-Fust-Straße beschädigt wieder: Die Verkleidung war abgebrochen und das Lenkradschloss geknackt.

Am Montagnachmittag beobachtete an der Baarstraße ein Pkw-Halter von seinem Wohnzimmerfenster aus eine verdächtige Person an seinem Pkw. Als der Unbekannte alle Türen aufriss und den Innenraum durchwühlte, rannte der Halter zu seinem Wagen und stellte den Unbekannten zur Rede. Ein Verwandter rief die Polizei. Er habe etwas zu trinken gesucht, erklärte der 61-Jährige. Die Polizei rät, Fahrzeuge abzuschließen. Aber auch im verschlossenen Fahrzeug sollten gegen wertvollen Gegenstände deponiert werden. Autoknacker brauchen nur Sekunden, um Scheiben einzuwerfen oder Schlösser zu knacken.

In einer speziell präparierten Tüte wollten drei Männer am Montagnachmittag die Diebstahl-Sicherung eines Elektronikmarktes am Kurt-Schumacher-Ring austricksen. Sie versteckten darin eine Spielekonsole und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte die Männer jedoch beobachtet, nahm die Verfolgung auf und lotste am Telefon die Polizei hinterher. An der Hans-Böckler-Straße traf die Polizei dazu, durchsuchte die Männer und ihre Taschen und fand die besagte Spielekonsole mitsamt Diebstahlsicherung in der Tasche eines 23-Jährigen. Die Beamten nahmen die drei vorläufig fest und beschlagnahmten die präparierte Taschen sowie die Mobiltelefone der drei. Der 23-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er und seine 19 und 25 Jahren alten Begleiter haben Meldeadressen in Siegen. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen und bekamen Anzeigen wegen Ladendiebstahls als Bandendiebstahl. Der Markt bekam die Spielekonsole zurück.

Unbekannte sind Im Lau in Gartenlauben eingebrochen. Aus einer Hütte verschwanden ein Schlagbohrer, eine Flex und eine Kaffeemaschine. Am Sonntag gegen 11 Uhr war dort noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen bemerkte der Besitzer die aufgehebelte Tür. Aus einer zweiten Gartenhütte verschwanden in der Nacht Schmuck, eine Musikbox, ein Handy und ein Tablet-Computer. (cris)

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