Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rodenberg (ots)

(MAH)Zwischen Montagnachmittag, dem 06.07.2026, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, dem 07.07.2026, 09:15 Uhr, kam es im Amselweg in Rodenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Suzuki Ignis wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursachende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Amselwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05723- 74 920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden.

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