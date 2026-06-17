POL-PDNR: Diebstahl von Werkzeug

Helmenzen (ots) - Am Sonntag, dem 14.06.2026, gegen 13:07 Uhr kam es in der Gemarkung Helmenzen zu einem Verkehrsvorgang, in dessen Zusammenhang mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Verhaltensweise ändern mussten, da sie in ihrer Fahrweise stark beeinträchtigt wurden. Der Fahrer eines Pkw Peugeot Kombi befuhr die linke Fahrspur der zweispurigen Bundesstraße 8 im Bereich ...

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