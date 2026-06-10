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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0393 --Schneller Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung: Täterin stellt sich der Polizei--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	2023

Nachdem die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit einem Foto nach einer Frau nach diversen Betrugsstraftaten in Bremen suchten (siehe PM Nr. 0391), hat die mutmaßliche Täterin sich noch am selben Tag der Polizei gestellt.

Die Frau hatte von September bis Dezember 2023 mit einem fremden und gefälschten Personalausweis unter falscher Identität mehrere Bankkonten eröffnet, auf die Gelder in fünfstelliger Höhe aus Betrugsstraftaten transferiert wurden.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung hat sich am Mittwochmittag eine 23-jährige Bremerin der Polizei gestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Fahndungsfotos sind bitte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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