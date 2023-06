Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der PI Neunkirchen für das Wochenende 23.06 - 25.06.2023

PI Neunkirchen (ots)

Erpressung im Innenstadtbereich Neunkirchen

Am 25.06.2023 gegen 02:00 Uhr an der Ecke Lübbener-Platz / Bliespromenade in 66538 Neunkirchen sprachen die zwei Beschuldigten den 17-jährigen Geschädigten an und fragten ihn nach seinen mitgeführten Wertgegenständen. Aus Angst vor den beiden 19- und 21-jährigen Tätern händigte der Geschädigte sein Smartphone mit Kopfhörer, Bauchtasche mit Busfahrkarte und einen Einwegdampfer aus. Anschließend entfernen sich die Beschuldigten zu Fuß von der Örtlichkeit. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. Im Rahmen einer durchgeführten Tatortbereichsfahndung durch die Polizei Neunkirchen konnten die beiden Beschuldigten festgenommen und die zuvor ausgehändigten Wertgegenstände aufgefunden werden. Zudem konnte bei der körperlichen Durchsuchung des 21-jährigen Beschuldigten eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Dem 21-jährigen Täter wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die beiden Beschuldigten wurden nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Im Nachgang erwarten die beiden Täter mehrere Ermittlungsverfahren.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ottweiler

Der 18-jährige Fahrzeugführer befuhr die L292 von Mainzweiler kommend in Richtung Remmesweiler. In einer scharfen Linkskurve verlor dieser, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss berauschender Mittel, die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der PKW mehrfach und kam auf einem Feld in Unfallendstellung. Der 17-jährige Beifahrer wurde hierbei leicht am Bein verletzt und erlitt leichte Schürfwunden an den Armen. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und im Anschluss in die Uniklinik Homburg verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Gesundheitszustand ist jedoch stabil. Es entstand erheblicher Sach- und Flurschaden.

