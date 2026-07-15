Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Imbiss-Betreiber mit Eisenstange geschlagen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz nach 1 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in St. Wendel zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber eines Imbissbetriebs und einer bislang unbekannten männlichen Person. In deren Verlauf wurde der 44-jährige Inhaber aus St. Wendel mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt starke Verletzungen im Gesichts-/Kopfbereich und verlor zwei Zähne. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste mittels Rettungswagen in die Uniklinik nach Homburg verbracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Täter um einen unter 18-jährigen Mann mit schlanker Statur und braunen, lockigen Haare gehandelt haben. Er soll ca. 175cm groß gewesen sein und eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt getragen haben.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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