PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Imbiss-Betreiber mit Eisenstange geschlagen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz nach 1 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in St. Wendel zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber eines Imbissbetriebs und einer bislang unbekannten männlichen Person. In deren Verlauf wurde der 44-jährige Inhaber aus St. Wendel mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt starke Verletzungen im Gesichts-/Kopfbereich und verlor zwei Zähne. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste mittels Rettungswagen in die Uniklinik nach Homburg verbracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Täter um einen unter 18-jährigen Mann mit schlanker Statur und braunen, lockigen Haare gehandelt haben. Er soll ca. 175cm groß gewesen sein und eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt getragen haben.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- SERVD
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:36

    POL-WND: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

    Namborn (ots) - Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 19:00 Uhr befuhr ein grauer VW Caddy die Strecke aus Richtung Selbach kommend, in Richtung Namborn. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer das Auto unsicher führte und auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn steuerte und hierbei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen musste. Die verständigte Polizei aus St. Wendel konnte den ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 08:58

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Marpingen

    Marpingen (ots) - In der Zeit vom Sonntag, 05.07.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 06:30 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer in Marpingen, Berschweilerstraße vor dem Anwesen 38 einen geparkten Pkw der Marke Renault. Nach dem Zusammenstoß entfernet sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 06851/8980. Rückfragen von ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 08:09

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberkirchen

    Freisen - Oberkirchen (ots) - Am 19.06.2026 gegen 19:50 Uhr wurde im Bereich des Anwesens Zur Festhalle 17 in Oberkirchen ein parkender Pkw (weißer Hyundai) beschädigt. 01 befuhr mit einem weißen Pkw (vermutlich Opel Corsa) die Straße zur Festhalle von der Hauptstraße kommend. Beim Vorbeifahren an dem Pkw 02 streifte 01 diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren