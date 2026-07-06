Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Marpingen
Marpingen (ots)
In der Zeit vom Sonntag, 05.07.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 06:30 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer in Marpingen, Berschweilerstraße vor dem Anwesen 38 einen geparkten Pkw der Marke Renault. Nach dem Zusammenstoß entfernet sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 06851/8980.
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