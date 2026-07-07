Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Namborn (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 19:00 Uhr befuhr ein grauer VW Caddy die Strecke aus Richtung Selbach kommend, in Richtung Namborn. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer das Auto unsicher führte und auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn steuerte und hierbei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen musste. Die verständigte Polizei aus St. Wendel konnte den Fahrer schließlich in Namborn einer Verkehrskontrolle unterziehen und eine Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit feststellen. Die Polizei St. Wendel bittet nun Fahrzeugführende, die dem Caddy ausweichen mussten, sich telefonisch unter 06851/898-0 zu melden.

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