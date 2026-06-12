Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Farbschmierereien am Friedhof

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitag (05.06.2026), 00.00 Uhr und Sonntag (07.06.2026), 08.00 Uhr ein Eingangstor eines Friedhofes in der Sudentenstraße in Markgröningen mit weißer Farbe. Zudem beschädigten sie die Lampenabdeckung eines Kastens für Todesanzeigen im Bereich der Aussegnungshalle.

Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 400 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

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