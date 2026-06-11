Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Besigheim: 24-Jähriger stößt Radfahrerin auf Bundesstraße

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Mittwoch (10.06.2026) gegen einen 24 Jahre alten Mann.

Der 24-Jährige soll am Mittwoch (10.06.2026) gegen 14.25 Uhr einen Fuß- und Radweg am Rande der Bundesstraße 27 (B27) von Besigheim in Richtung Bietigheim-Bissingen/Kammgarnspinnerei entlanggelaufen sein. Als ihm kurz nach einer dortigen Baustelle eine 20 Jahre alte Pedelec-Fahrerin entgegenkam, soll er diese völlig unvermittelt von der Seite gestoßen haben. Die 20-Jährige konnte sich zwar auf dem Fahrrad halten, geriet jedoch vom Radweg auf die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene B27. Mit Mühe gelang es der jungen Frau, das Pedelec von der Gegenfahrbahn auf die Fahrbahn in Richtung Besigheim zu lenken und so gerade noch eine Kollision mit einem in Richtung Kammgarnspinnerei fahrenden Pkw zu verhindern.

Anschließend fuhr die 20-Jährige wieder auf den Radweg und erstattete in der Folge Anzeige beim Polizeiposten Besigheim. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 24-Jährige kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft am Donnerstag (11.06.2026) einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags die vorläufige Unterbringung des 24-Jähringen in einem psychiatrischen Krankenhaus an, weil nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Tatverdächtige im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest der eingeschränkten Schuldfähigkeit handelte.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird auch der Fahrer oder die Fahrerin des Pkws, mit welchem die junge Frau beinahe kollidierte, gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

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