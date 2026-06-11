Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 62-Jähriger bedroht 40-Jährigen mit Soft-Air-Waffe

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 62 Jahre alten Mann, der am Mittwoch (10.06.2026) gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Geschwister-Scholl-Straße in Holzgerlingen mit einer Schusswaffe vor einem 40-Jährigen herum gestikuliert hat. Der 40-Jährige, der in Begleitung seiner acht- und zehnjährigen Kinder war, hatte den Einkaufsmarkt gerade verlassen, als er aus einem Auto heraus von dem 62-Jährigen angesprochen wurde. Den Inhalt verstand der 40-Jährige nicht. Der 62-Jährige beleidigte den 40-Jährigen nun und gestikulierte mit einer Schusswaffe umher. Hierauf begab sich der 40-Jährige zu seinem Fahrzeug und fuhr gemeinsam mit seinen Kindern davon. Während dessen alarmierte er die Polizei, wobei er feststellen musste, dass der Tatverdächtige ihm zunächst mit seinem PKW folgte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem 62-Jährigen und konnten dessen Fahrzeug schließlich vor einem Restaurant in Holzgerlingen feststellen. Als sich die Einsatzkräfte am Fahrzeug des Tatverdächtigen befanden, kam dieser hinzu. Er wurde vorläufig festgenommen. In seinem Auto fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten eine Soft-Air-Pistole, einen Baseballschläger und ein Springmesser. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 62-Jährige wurde zur Durchführung weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Böblingen gebracht und im Anschluss auf freien Fuß gesetzt.

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