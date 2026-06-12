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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: dreiste Diebin in Seniorenwohnheim

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Frau klingelte am Donnerstag (11.06.2026) gegen 09.30 Uhr an der Tür einer Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in der Rosensteinstraße in Kornwestheim. Die Unbekannte gab sich als Pflegekraft zur Haushaltsunterstützung aus und erschlich sich damit Zutritt zu den Wohnräumen. Trotz der Skepsis der Seniorin, gelang es der Unbekannten, diese abzulenken und Schmuck sowie Bargeld zu stehlen. Anschließend flüchtete die Diebin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sie wird als etwa 160 cm groß mit molliger Statur und rundem Gesicht beschrieben. Sie soll dunkle lange Haare mit Mittelscheitel haben und war zur Tatzeit mit einer langen Hose, einem grauen Langarmshirt sowie einem Schal mit Bommeln bekleidet. Zudem hatte sie eine dunkelgrüne Tasche dabei.

Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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