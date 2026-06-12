Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (11.06.2026) zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr einen in der Egerländer Straße im Ludwigsburger Osten geparkten Nissan. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den noch nicht genau bezifferbaren Sachschaden zu kümmern.

Der Nissan war auf einem von drei Parkplätzen am Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte könnte den bisherigen Erkenntnissen zufolge ebenfalls dort geparkt haben und möglicherweise mit einem weißen Transporter mit roter und blauer Aufschrift unterwegs gewesen sein. Zudem dürfte das Fahrzeug aufgrund des Schadensbildes an dem Nissan mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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