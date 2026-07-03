Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberkirchen
Freisen - Oberkirchen (ots)
Am 19.06.2026 gegen 19:50 Uhr wurde im Bereich des Anwesens Zur Festhalle 17 in Oberkirchen ein parkender Pkw (weißer Hyundai) beschädigt. 01 befuhr mit einem weißen Pkw (vermutlich Opel Corsa) die Straße zur Festhalle von der Hauptstraße kommend. Beim Vorbeifahren an dem Pkw 02 streifte 01 diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 06851/8980.
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