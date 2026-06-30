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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines hochwertigen E-Mountainbikes gesucht

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines hochwertigen E-Mountainbikes gesucht
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Lingen (ots)

Bereits am 15.06.2026 gegen 14:23 Uhr wurde auf einem Spielplatz an der Emmy-von-Dincklage-Straße ein hochwertiges E-Mountainbike aufgefunden.

Ein Anwohner entdeckte das Fahrrad in einem Gebüsch und verständigte die Polizei. Das E-Mountainbike wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Da bislang kein Eigentümer ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um Mithilfe.

Ein Foto des Fahrrades ist der Pressemitteilung beigefügt. Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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