Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach- Polizei sucht Zeugen!

Lebach (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.26 kam es in Lebach gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen VW Touareg die Verbindungsstraße Tanneck aus Fahrtrichtung Rümmelbach kommend in Fahrtrichtung Lebach. In einer scharfen Linkskurve vor der Einmündung in die verlängerte Trierer Straße kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen (Warntafel rot-weiß). Anschließend fuhr er in den Grünstreifen über einen Baumstumpf und riss sich dabei die Ölwanne auf. Der Pkw entfernte sich in Richtung Biogasanlage Lebach. Dort stellte er kurz darauf den Pkw ab und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn erheblich mit Motoröl verunreinigt. Die Polizeiinspektion Lebach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem unbekannten Fahrzeugführer geben können, sich unter der Tel. Nr.: 06881/5050 zu melden.

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